Rencontre avec Elisabeth Paugam, comédienne et autrice de théâtre jeune public. Lectures d’extraits de ses pièces destinées au jeune public et éditées à l’imprimerie jeanne d’arc, et aux éditions retz.

Seule condition de participation : avoir 6 ans au moins!

Venez découvrir les textes d'Elisabeth Paugam et l'écouter lire quelques extraits de ses pièces de théâtre!

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

