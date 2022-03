Rencontre lecture – “Un lit dans l’océan “ par André Cohen Aknin Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Rencontre lecture – “Un lit dans l’océan “ par André Cohen Aknin Montélimar, 11 mars 2022, Montélimar. Rencontre lecture – “Un lit dans l’océan “ par André Cohen Aknin Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar

2022-03-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-11 19:00:00 19:00:00 Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle

Montélimar Drôme André Cohen-Aknin, romancier et poète, nous offre une lecture d’extraits de son dernier livre “Un lit dans l’océan” (Ed. Parole). mediatheque@montelimar-agglo.fr +33 4 75 92 22 62 https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/ Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle Ville Montélimar lieuville Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Rencontre lecture – “Un lit dans l’océan “ par André Cohen Aknin Montélimar 2022-03-11 was last modified: by Rencontre lecture – “Un lit dans l’océan “ par André Cohen Aknin Montélimar Montélimar 11 mars 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme