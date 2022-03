Rencontre Lecture Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever Landes Saint-Sever Régulièrement, ces rencontres permettent de se retrouver autour d’un livre que vous avez lu ou que vous avez envie de lire, afin de partager ce que vous avez pu ressentir à sa lecture. Au programme ce soir, Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem de Maryse Condé. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severin, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever. Régulièrement, ces rencontres permettent de se retrouver autour d’un livre que vous avez lu ou que vous avez envie de lire, afin de partager ce que vous avez pu ressentir à sa lecture. Au programme ce soir, Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem de Maryse Condé. +33 5 58 76 35 23 Régulièrement, ces rencontres permettent de se retrouver autour d’un livre que vous avez lu ou que vous avez envie de lire, afin de partager ce que vous avez pu ressentir à sa lecture. Au programme ce soir, Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem de Maryse Condé. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severin, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever. Pixabay

