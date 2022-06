Rencontre Lecture Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: 40500

Saint-Sever

Rencontre Lecture Saint-Sever, 20 juillet 2022, Saint-Sever. Rencontre Lecture Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever

2022-07-20 – 2022-07-20 Maison des Associations Au-dessus de la Poste

Saint-Sever 40500 Au programme ce soir, L’anomalie d’Hervé Le Tellier. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-Séverin, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public, sur inscription. Au programme ce soir, L’anomalie d’Hervé Le Tellier. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-Séverin, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public, sur inscription. +33 5 58 76 35 23 Au programme ce soir, L’anomalie d’Hervé Le Tellier. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-Séverin, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public, sur inscription. Pixabay

Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 40500, Saint-Sever Other Lieu Saint-Sever Adresse Maison des Associations Au-dessus de la Poste Ville Saint-Sever lieuville Maison des Associations Au-dessus de la Poste Saint-Sever Departement 40500

Saint-Sever Saint-Sever 40500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Rencontre Lecture Saint-Sever 2022-07-20 was last modified: by Rencontre Lecture Saint-Sever Saint-Sever 20 juillet 2022 40500 Saint-Sever

Saint-Sever 40500