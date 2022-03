RENCONTRE LECTURE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

RENCONTRE LECTURE Saint-Dié-des-Vosges, 5 mars 2022, Saint-Dié-des-Vosges. RENCONTRE LECTURE Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges

2022-03-05 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-05 Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Lectures par l’Association Poésie et Liberté et par l’Atelier Lire et Dire.

Lectures d’un choix de poèmes des poètes invités au festival de la poésie de Raon l’Etape du 18 au 22 mai 2022

Richard Rognet, Béatrice Marchal, Jean-Pierre Lemaire, Danièle Corre, Bernard Fournier, Mireille Fargier-Caruso +33 3 29 56 16 71 Le Neuf

Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

RENCONTRE LECTURE Saint-Dié-des-Vosges 2022-03-05 was last modified: by RENCONTRE LECTURE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 5 mars 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges