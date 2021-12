Rencontre / Lecture Robert Prosser : Gemma Habibi Aix-en-Provence, 31 janvier 2022, Aix-en-Provence.

Tout cela effleure la vie de Lorenz. Il s’entraîne pour le championnat, veut gagner, veut être libre et voyage pour cela jusqu’en Afrique de l’Ouest.



Son ami, Zain, dit Z, qui a fui à Vienne, rêve d’un coup qui le rendrait immortel en tant que boxeur. Entre les deux se trouve la photographe Elena. Avec son appareil photo, elle immortalise le présent agité. Et le combat final.

Kurdistan, Vienne, Ghana : trois mondes, trois vies, trois rounds sur un ring de boxe. Un roman dense et intense sur l’obsession et l’amitié, l’engagement et le renouveau.

Un portrait fulgurant de l’époque actuelle : la guerre fait rage en Syrie, les réfugiés arrivent en Europe, la société est en ébullition. Rencontre à la BU des Fenouillères

