Rencontre lecture Médiathèque de Mareuil 3 place des Promenades Mareuil en Périgord

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 12:00:00

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 12:00:00 Médiathèque de Mareuil 3 place des Promenades

Rencontre lecture. Venez avec votre livre du moment partager, parler, écouter….

Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 53 03 68 50

Médiathèque de Mareuil 3 place des Promenades Mareuil en Périgord

