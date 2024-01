Rencontre – lecture : Jean-Pierre Siméon L’Ours et la Vieille Grille Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

L’Ours et la Vieille Grille

Café – Librairie – Lieu culturel

9 rue Larrey, 75005

Métro : Place Monge

Entrée libre. Après la rencontre, la soirée se poursuit pour échanger au café-librairie où on peut dîner et boire un verre.

Soirée Éditions Gallimard, à l’occasion de la publication de deux ouvrages de Jean-Paul Siméon dans une nouvelle collection.

À l’occasion de la parution de « Poésies à vivre » et « Petite éloge de la poésie » en Folio 3€, lectures par Gaël Tanniou. Rencontre animée par Marie Gargne (éditrice).

+33143484295 librairie@loursetlavieillegrille.net https://www.facebook.com/loursetlavieillegrille

