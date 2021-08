Le pouliguen 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Rencontre, lecture et dédicace avec Antoine George 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Rencontre, lecture et dédicace avec Antoine George 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen, 25 août 2021, Le pouliguen. Rencontre, lecture et dédicace avec Antoine George

33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen, le mercredi 25 août à 18:30

Rencontre, lecture et dédicace avec Antoine George accompagné par son éditrice.

Public

Rencontre, lecture et dédicace avec Antoine George accompagné par son éditrice. 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T18:30:00 2021-08-25T04:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Adresse 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 33 Rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen