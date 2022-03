Rencontre – Lecture de la Galerne : Elsa Escaffre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Rencontre – Lecture : Elsa Escaffre Auteure et plasticienne, Elsa Escaffre est diplômée du Master de création littéraire du Havre. Son premier roman vient de paraître chez Christian Bourgeois éditeur. “Sans Chichi” est un récit espiègle et tendre dans lequel la narratrice, gamine des années 1990, revisite ces jeunes années, elle qui pleure la disparition de son grand-père alors que la nation vient de perdre un ancien président. Pendant cette rencontre, en présence des étudiants du Master de création littéraire, Elsa Escaffre lira les extraits de son texte. Jeudi 3 mars à 18h – Librairie La Galerne.

Rencontre – Lecture : Elsa Escaffre Auteure et plasticienne, Elsa Escaffre est diplômée du Master de création littéraire du Havre. Son premier roman vient de paraître chez Christian Bourgeois éditeur. "Sans Chichi" est un récit espiègle et tendre…

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/25446/

