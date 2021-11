Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Rencontre lecture Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Rencontre lecture Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 16 mars 2019, Nevers. Rencontre lecture

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 16 mars 2019 à 15:00

Laurent Jonard, auteur neversois, ancien membre du groupe musical « Open Light » avec Jeff Lassalle, vient de publier deux recueils sur la condition de l’homme : « Connivences » et « Les Friches du diable ». A travers ces ouvrages, il met en lumière ses doutes, ses peurs mais aussi ses espoirs et porte un regard acéré sur notre société. A l’occasion du Printemps des poètes, parmi un choix de textes extraits de ces deux volumes, il nous convie à une lecture qui sera lue par Joëlle (lectrice professionnelle). le samedi 16 mars à 15h à la Médiathèque Jean Jaurès, sous la verrière. Nul doute que le plaisir et l’émotion seront au rendez-vous. Renseignements au 03 86 68 48 50

Entrée libre

Printemps des poètes 2019 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-16T15:00:00 2019-03-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers