Cave de la villa du Nil, le samedi 21 mai à 20:30

Rencontre-Lecture-Dédicaces avec **Verena HANF** & **Angélique VILLENEUVE** autour de leur dernier roman “**_La fragilité des funambules_**” (Editions Deville) et “_**La belle lumière**_” (Editions Le Passage)

Entrée libre

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00

