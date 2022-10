RENCONTRE – LECTURE AVEC SABINE TAMISIER, 5 avril 2023, .

EUR Les pièces de Sabine Tamisier s’adressent tantôt aux enfants, aux adolescents et à leurs parents, et d’autres fois plus particulièrement aux adultes.

Après un parcours d’études théâtrales à l’Université d’Aix-en-Provence et dans le département Écrivains Dramaturges de l’ENSATT (Lyon), Sabine Tamisier se consacre aujourd’hui entièrement à l’écriture théâtrale au travers de ses propres projets, et répond aussi à des commandes de la part de compagnies de théâtre de différentes régions. Ses pièces sont publiées pour la plupart aux Éditions Théâtrales, et dans la collection Théâtrales Jeunesse : Anatole et Alma suivi de L’Histoire d’Anna ; Lorsque au petit matin parut l’Aurore aux doigts de rose ; Où est la terre de Zimako ? ; Précipices. Sabine réalise également des lectures publiques de ses textes, anime des ateliers d’écriture et plus ponctuellement des ateliers de lecture à voix haute pour divers publics.? En 2019, sa pièce Los Niños, est nominée pour le Prix Collidram des Collégiens, pour le Prix Ado du Théâtre contemporain de l’Académie d’Amiens et pour le XVIème Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public de la Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti (La Seyne-sur-Mer) ; et sa pièce Danse Célestine écrite en résidence à La Chartreuse de Villeneuve Les Avignon en avril 2018, est nominée pour le Prix Kamari 2020, et lauréate du Prix Les Jeunes lisent du théâtre (Laval), 2020. Elle est parue en 2021 chez Théâtrales Jeunesse, tandis que La Promesse est parue cette même année dans le recueil CECOI la mer aux Éditions Locus solus. Tu m’emmènerais avec toi ? Au pays des grenouilles ? Ça nous ferait promener tous les deux. Faut sortir quand on peut tu sais. C’est maman qui dit ça mais peut-être que tu peux pas sortir ? Plus ? Comme mon ‘tit-grand-frère ? Extrait de « Danse Célestine » (Éditions Théâtrales Jeunesse, 2021)

Lecture co-accueillie par Scènes Croisées, l’association Les amis du livre et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère

