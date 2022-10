RENCONTRE / LECTURE AVEC RONAN MANCEC Ispagnac, 1 février 2023, Ispagnac.

RENCONTRE / LECTURE AVEC RONAN MANCEC

Place de l'église Ispagnac

2023-02-01 18:30:00 – 2023-02-01 19:30:00

Ispagnac Lozère

Ispagnac Ronan Mancec est auteur dramatique, traducteur de théâtre anglo-saxon et chanteur. Il s’intéresse aux formes in situ et au théâtre à partir de témoignages.

Il a publié aux éditions Théâtrales une dizaine de pièces dont Je viens je suis venu (Journées de Lyon des auteurs de théâtre), Azote et fertilisants (aide à la création Artcena), Avec Hélène, Tout l’amour que vous méritez et des textes pour la jeunesse comme Le Gardien de mon frère (prix Text’Enjeux et prix Armand-Gatti 2020-2021). Elsa Amsallem, Bouèb, Laure Fonvieille, Jean-Claude Gal, Cédric Gourmelon entre autres les ont mises en scène, ainsi que de nombreux amateurs. Ses pièces ont toutes été sélectionnées par des comités de lecture, et parfois traduites. Il a écrit à partir de collectes de témoignages, ce qui l’a amené à une réflexion sur les liens entre documentaire, fiction et in situ. Il est l’auteur de plusieurs spectacles pour des espaces publics et naturels. Sur scène, il est chanteur notamment dans l’ensemble Mze Shina – polyphonies de Géorgie. Il développe des lectures chantées autour de ses propres pièces. Avec pour seuls supports un micro et un sampleur ou juste un instrument de musique, il habille et habite ses textes pour des formes d’une petite heure, destinées à tous les espaces. À l’invitation des Scènes croisées, il présentera une lecture chantée de La Carte des routes et des royaumes (éd. Théâtrales, 2022).

« Ils nous ont demandé de rapporter la vérité de nos voyages Ils nous ont délégué la vérité Ils nous l’ont confiée Elle est notre arme C’est à nous de dire quelle est la vérité »

(La Carte des routes et des royaumes)

Rencontre co-acueillie par Scènes Croisées et l’association Librokiosk

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/blog/spectacles/jai-rdv-avec-ronan-mancec/

Place de l’église Ispagnac

