RENCONTRE – LECTURE AVEC KARIN SERRES Chanac, 4 janvier 2023

Rue des Écoles Chanac

2023-01-04 18:00:00 – 2023-01-04 19:00:00

Rue des Écoles Chanac Lozre

EUR Chanac Fervente partisane du déplacement et de l’écriture in situ, Karin Serres explore régulièrement notre rapport à l’espace sous des angles inattendus.

Karin Serres est autrice, metteuse en scène et décoratrice de théâtre. Boursière de la région IDF, du CNL, de la DMDTS, d’Artcena et de l’Institut Français, elle a écrit plus de quatre-vingt pièces pour enfants, adolescent.es et adultes, souvent éditées, créées et traduites. Privilégiant le dépaysement sensoriel des résidences, passionnée par la diversité des langues, elle écrit aussi des textes radiophoniques, des romans et des albums. Co-fondatrice des Coq Cig Gru puis de LABO/07, membre du bureau de Write Local, Play Global et du comité de rédaction d’Espace(s), elle travaille actuellement avec la Loba (49), Entre Chien & Loup (71), le Méta (64), le Nest (57) et l’Observatoire de l’Espace où elle bénéficie d’une résidence d’écriture romanesque soutenue par la région Ile de France. Ses textes dramatiques sont publiés chez Théâtrales, l’Ecole des Loisirs, Espaces 34, Lansman, Actes Sud, ses romans chez Alma, Stock, au Rouergue et au Typhon, ses albums jeunesse au Rouergue, au Cosmographe, chez Flammarion et Locus Solus.

« Jour après jour, j’observe la migration secrète des choses. » Extrait de « Monde sans oiseau », Editions Stock, Karin Serres

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, la Bibliothèque de Chanac et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn

Rue des Écoles Chanac

