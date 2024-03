RENCONTRE-LECTURE AVEC ISABELLE AUPY Librairie le Neuf Saint-Dié-des-Vosges, samedi 9 mars 2024.

RENCONTRE-LECTURE AVEC ISABELLE AUPY Librairie le Neuf Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Samedi

L’homme qui n’aimait plus les chats constitue le top départ il y a maintenant 5 ans, des éditions du Panseur, dont le projet éditorial est une trajectoire qui conduit la maison sans savoir à l’avance ou elle va, au gré de rencontres fortes et uniques.

Au large du continent, un vieux monsieur raconte son île et ses habitants le gardien de phare, le poète, le curé, le professeur. Il parle de la mer, du vent et de leurs chats qui, depuis toujours, vont et viennent à leur rythme comme à leurs choix. Mais quand ils disparaissent sans explication, c’est la façon de vivre de toute la communauté qui s’en retrouve menacée. Isabelle Aupy nous offre un texte élégant, rebelle et audacieux afin de nous alerter sur la fragilité de nos libertés et comprendre un monde où le langage se manipule pour changer les idées.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Librairie le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est llibeneuf@gmail.com

L’événement RENCONTRE-LECTURE AVEC ISABELLE AUPY Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2024-03-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES