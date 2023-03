RENCONTRE-LECTURE AVEC CLAIRE BAGLIN Librairie Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Claire Baglin (En salle, éditions de Minuit) sera l’invitée de la librairie le Neuf pour une rencontre-lecture-dédicaces.

Au même moment et à cette occasion, une exposition sur l’histoire des éditions de Minuit sera à voir à la librairie le Neuf. Des élèves du collège Jeanne d’Arc seront aussi présents, après avoir rencontré Claire Baglin le jour-même dans le cadre d’un échange « Jeunes en librairie ». Ils nous dévoileront des extraits d’une émission de radio enregistrée dans les conditions du direct afin de tout connaître de la jeune auteure… Librairie Le Neuf 5 Quai Leclerc Saint-Dié-des-Vosges

