Rencontre lecteurs Saint-Vincent-de-Tyrosse, 11 avril 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Rencontre lecteurs Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-04-11 13:45:00 – 2022-04-11

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Vous aimez lire et partager votre plaisir avec d’autres ? Vous aimez qu’on vous conseille des idées de lecture ? Vous avez envie de passer un moment convivial autour de la littérature ? Ces temps de rencontre sont faits pour vous !

L’association Fêtes et Animations – Côté Culture vous propose une Rencontre lecteurs :

– chaque 2e lundi du mois à partir de 13h45 à partir du 14 mars

– puis chaque 4e jeudi du mois à partir de 19h à partir du 31 mars

Pour la première rencontre, venez avec votre livre du moment !

Entrée libre sans abonnement. Café et thé de bienvenue offerts.

+33 6 78 50 40 46

Saint-Vincent-de-Tyrosse

