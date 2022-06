Rencontre lecteurs

Rencontre lecteurs, 13 juin 2022, . Rencontre lecteurs

2022-06-13 – 2022-06-13 Vous aimez lire et partager votre plaisir avec d'autres ? Vous aimez qu'on vous conseille des idées de lecture ? Vous avez envie de passer un moment convivial autour de la littérature ? Ces temps de rencontre sont faits pour vous ! +33 6 78 50 40 46

