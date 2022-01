Rencontre Le Temps, des Histoires La Ciotat, 3 février 2022, La Ciotat.

Rencontre Le Temps, des Histoires La Ciotat

2022-02-03 – 2022-02-03

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tout récit convoque le temps, une succession, un avant et un après, un mouvement. Si la philosophie s’interroge sur ce qui est, le cinéma est fasciné depuis sa naissance par ce qui passe. Emmanuel Mouret (cinéaste), Cédric Lagandré (philosophe) et Maryline Alligier (professeure de cinéma et d’Histoire) proposent une discussion ludique autour des auteurs et cinéastes pour lesquels une pensée ou un sentiment du temps les ont réjouis et on influencé leur travail.

Dans le cadre de cette manifestation culturelle organisée par la Métropole Aix Marseille Provence, 110 évènements sont organisés dans 66 médiathèques et 57 communes du territoire parmi lesquelles La Ciotat et la Médiathèque Simone Veil.

