RENCONTRE LE SOL ET SON MICROBIOTE Ranch des bisons Petit-Réderching, samedi 16 mars 2024.

Parmi les bactéries constituant le microbiote du sol, nombre d’entre elles sont capables de produire un gel à partir des sucres libérés par les racines des plantes. Ce qui leur permet de retenir l’eau autour des racines (comme une éponge). Ce manchon de sol autour des racines permet aux plantes de mieux tolérer le stress hydrique. En intégrant la photosynthèse des plantes jusqu’à la structuration du sol autour des racines par le microbiote du sol, il devient possible d’envisager d’utiliser les plantes cultivées pour répondre non seulement aux enjeux du changement climatique par la mitigation du CO2 atmosphérique et sa séquestration dans les sols, mais aussi à ceux de la sécurité alimentaire, en phase avec l’initiative 4‰ (COP 21, Paris 2015). Cette conférence sera l’occasion de faire le point sur les avancées de la recherche aujourd’hui.

Thierry HEULIN est ingénieur agronome et Directeur de recherche émérite au CNRS. Il s’intéresse à l’écologie des bactéries associées aux racines des plantes cultivées et à celles qui colonisent les grains de sable dans les déserts chauds et secs.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Organisée par l’Observatoire Hommes Milieux du Pays de Bitche.

Ranch des bisons Judenhoff

Petit-Réderching 57410 Moselle Grand Est

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16



