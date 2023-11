Rencontre : Le rapport sacré au monde sauvage Institut suédois Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Le mardi 28 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le roman de Kerstin Ekman « La Course du loup », récemment traduit et publié en France, dresse un tableau tout en nuances du rapport entre l’être humain et le monde sauvage. Nous invitons un panel de personnalités suédoises et françaises à discuter de ce rapport, en croisant les angles littéraire, historique et religieux.

Depuis une caravane au cœur de la forêt, un garde-chasse à la retraite, chasseur de père en fils, croise le regard d’un loup. Il en reste profondément bouleversé. Mais les membres de la communauté n’ont qu’une idée en tête : tuer les loups des environs pour protéger leurs troupeaux. Ulf le chasseur ne se sent plus à sa place parmi ses voisins dont la violence des traditions, désormais, le heurte. Il perd son rôle de chef de meute et devient la cible de ses anciens frères d’armes.

Kerstin Ekman est une figure incontournable de la littérature suédoise contemporaine, ancienne membre de l’Académie suédoise et double-lauréate du Augustpriset, l’équivalent de notre Prix Goncourt. Dans son roman La Course du loup, il est question du lien viscéral, parfois réprimé, entre un homme et son environnement naturel, de l’importance de la meute autant que de l’appel du large et des grands espaces, de l’attrait de la liberté.

Nous invitons trois personnalités d’horizons et de spécialités différentes à discuter du rapport qu’entretient l’être humain avec son environnement naturel. Quelle est la place de la religion et de la culture dans ce rapport ? Quelles sont les différences que l’on peut observer entre la France et la Suède ?

Valérie Chansigaud est historienne des sciences et de l’environnement et s’intéresse à l’histoire des relations entre l’espèce humaine et la nature. Marianne Ségol-Samoy est traductrice et dramaturge. David Thurfjell est historien des religions et professeur d’études religieuses, il a notamment étudié le rapport quasi-religieux des Suédois à la nature. La modération est assurée par Antoine Kauffer, rédacteur en chef de Billebaude, revue d’exploration et de réflexion sur les usages et représentations de la nature.

La soirée est émaillée de lectures de passages du roman La Course du loup par le comédien Thierry Bosc.

La Course du loup de Kerstin Ekman, traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy, est publié aux éditions Denoël.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Institutsuedois https://www.facebook.com/Institutsuedois https://paris.si.se/agenda/rencontre-litteraire-le-rapport-sacre-au-monde-sauvage/

Illustration Stina Wirsén