Rencontre : Le mystère de la mort du Maréchal Brune Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo, 9 avril 2022, Paris.

“Brune : fin d’un Maréchal d’Empire” ou quand l’histoire et la fiction se rencontrent

Quel mystère entoure l’assassinat du maréchal Guillaume Brune ?

« Le 2 août, en même temps que les puissances alliées déclaraient Napoléon prisonnier de guerre, on assassinait le maréchal Brune à Avignon.

Hélas ! c’était le seul de tous les amis de mon père qui nous fût resté fidèle !

Je me dis alors qu’un jour, quand je serais homme, j’irais à Avignon, et que, d’une façon ou d’une autre, je ferais payer sa mort à ses assassins. J’ai tenu parole. » Alexandre Dumas, Mémoires

Au cours de cette Causerie organisée par l’Association des Amis d’Alexandre Dumas et la Bilipo, Alain Amariglio évoquera le destin tragique du maréchal Brune et présentera son roman historique Brune, fin d’un maréchal d’Empire, préfacé par Claude Schopp et paru aux éditions les Monédières.

Dans ce roman noir écrit au plus près de la vérité historique, le narrateur tente d’éclaircir le mystère qui entoure ce glorieux général de la Révolution, distingué par Napoléon puis brutalement tombé en disgrâce, sans raison apparente, et assassiné en 1815, à Avignon, pendant la Terreur Blanche. Il bénéficie pour son enquête d’un concours précieux, celui du filleul du maréchal disparu, un certain Alexandre Dumas.

