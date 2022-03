Rencontre “Le jeu libre en extérieur” par L’association Récréations Urbaines, dans le cadre du festival Maxi’Mômes Maison Folie Moulins, 6 avril 2022, Lille.

Rencontre “Le jeu libre en extérieur” par L’association Récréations Urbaines, dans le cadre du festival Maxi’Mômes

Maison Folie Moulins, le mercredi 6 avril à 10:00

[ RENCONTRE ] Courir, grimper, sauter, explorer, observer, manipuler, sans consigne et sans but spécifique : quelle place la ville donne-t-elle au jeu libre en extérieur ? Comment l’aménagement des espaces publics (rues, parcs urbains, places, abords de lieux culturels…) et des cours d’école favorise ou non cette pratique nécessaire à l’épanouissement des enfants ? L’association lilloise Récréations Urbaines vous propose un temps d’échange pour penser collectivement la place de l’enfant dans l’espace public **Gratuit sur inscription** [**[mfmoulins@mairie-lille.fr](mfmoulins@mairie-lille.fr)**](mfmoulins@mairie-lille.fr) _Plus d’informations :_ _Maison Folie Moulins,_ _47 rue d’Arras, 59000 Lille_ _0320950882_ **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Un temps de rencontre pour repenser collectivement la place de l’enfant dans l’espace public.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T12:00:00