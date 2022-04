Rencontre “Le grand procès des animaux” Maison de l’environnement Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La Maison de l’Environnement invite Jean-Luc Porquet pour son ouvrage « Le grand procès des animaux » qui concoure pour le prix Lire pour Agir 2022. Un procès à grand spectacle, sous l’oeil des caméras du monde entier. Des animaux défilent devant le président du tribunal. Chacun d’eux doit dire pourquoi son espèce mérite de survivre. Pourquoi l’homme devrait dépenser des fortunes pour sa protection. Seul un sur dix sera sauvé. Le jury, ce sera le public. Comparaissent le grand hibou, le martinet noir, le papillon vulcain, l’arénicole… Les interrogatoires sont vifs, tendus, hilarants. Et les animaux très convaincants. Lequel choisir ? Le président du tribunal est de plus en plus nerveux. Faut dire qu’il y a des coups de théâtre… Cette fable satirique est aussi une joyeuse leçon d’écologie. Elle nous invite à regarder le monde animal d’un autre œil. Émerveillé et complice.

Gratuit sur inscription

Jean-Luc Porquet vous présente le grand procès des animaux, une fable satirique où plusieurs espèces emblématiques sont invitées à défendre leur cause. Parmi eux plusieurs espèces menacées d’Europe. Maison de l’environnement 14 avenue Tony Garnier Lyon Gerland Métropole de Lyon

