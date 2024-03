Rencontre – Le cycle de l’eau : enjeux écologiques et juridiques. Aspects internationaux Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université d’Angers Saint-André-lez-Lille, vendredi 22 mars 2024.

Rencontre – Le cycle de l’eau : enjeux écologiques et juridiques. Aspects internationaux Un évènement organisé dans le cadre de la chaire EARTH, en partenariat avec l’Association Intérêt à Agir Vendredi 22 mars, 17h45 Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université d’Angers Sur inscription, gratuit pour les personnels et étudiants de l’Université d’Angers

Début : 2024-03-22T17:45:00+01:00 – 2024-03-22T19:45:00+01:00

Vendredi 22 mars 2024 se tiendra la rencontre « Le cycle de l’eau : enjeux écologiques et juridiques. Aspects internationaux », à la faculté de Droit, d’Économie et de Gestion d’Angers, amphithéâtre Lagon (3ème étage). Cette manifestation est portée par l’association Intérêt à Agir (IAA) en partenariat avec le Centre Jean Bodin. Elle s’inscrit dans le cadre des activités de la Chaire EARTH. Édouard BEDARRIDES, Docteur en droit et coordinateur au sein de IAA et Sophie LAMBERT-WIBER, Maître de conférences HDR en droit privé à l’Université d’Angers organisent et coordonnent cette manifestation.

L’inscription est obligatoire pour accéder à l’évènement, mais reste gratuite pour les personnels et étudiants de l’Université d’Angers.

L’eau, indispensable condition de la vie, ressource inestimable, source d’énergie et réservoir de biodiversité,… pourtant accaparée, raréfiée, polluée, et dont le cycle est durablement perturbé. L’eau, une thématique aux aspects innombrables, immenses, interdépendants, et dont l’étude est à l’image de l’eau elle-même : insaisissable, polymorphe, en perpétuel mouvement. L’association Intérêt à Agir et le Centre Jean Bodin proposent une série de rencontres sur le thème du cycle de l’eau. Venez comprendre un cycle lent et fragile, dont les tumultueux épisodes conduisent de plus en plus aux situations de catastrophe naturelle… Découvrez comment les règles de droit international appréhendent l’eau comme une ressource, économique… Premier rendez-vous : le 22 mars 2024, journée mondiale de l’eau !

Les intervenants :

Hervé DOUVILLE, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Directeur de Recherche, climatologue au Centre National de Recherches Météorologiques de Météo-France, vous présentera le cycle de l’eau ainsi que les défis qu’il porte aujourd’hui et pour demain, à l’échelle internationale.

Stéphanie KPENOU, Docteur en droit international (Unige, Paris 8), Chargée de plaidoyer (Institut Veblen), développera le propos sur le terrain juridique pour comprendre en quoi les règles internationales ont pu contribuer à la situation actuelle.

Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion de l'Université d'Angers 13 allée François Mitterrand Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France

cycle de l’eau environnement

