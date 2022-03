Rencontre Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre Le Chambon-sur-Lignon, 15 juillet 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Rencontre Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon

2022-07-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-15 Route du Stade Maison des Bretchs

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Avec Jacques Vernier pour son livre “Mes années au Collège Cévenol : 1953-1956” organisée par les Amis du Lieu de Mémoire. Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon

