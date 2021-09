Lille Bazaar St So Lille, Nord RENCONTRE – Le Bazaar St So : histoire d’une réhabilitation Bazaar St So Lille Catégories d’évènement: Lille

Saint Sauveur est une ancienne zone de fret ferroviaire situé dans un quartier du coeur de l’agglomération lilloise. Rouage de l’essor de l’industrie et du commerce lillois, la gare Saint Sauveur symbolisait, à son ouverture en 1865 l’entrée de la cité dans la modernité et le XXe siècle. Des tonnes de marchandises y ont transité avant sa fermeture en 2003. Après un nouveau souffle apporté par la culture en 2009, elle incarne aujourd’hui le passage à l’économie créative, signe de la modernité de la ville. **Le Bazaar St So**, tiers lieux de 5000 m2, a ouvert ses portes en septembre 2020. Il regroupe des espaces de coworking, des ateliers, des espaces événementiels et d’exposition. Par ses grandes vitrines et nombreuses ouvertures, il donne à voir les activités qui l’animent. D’une gare de marchandise à **un tiers-lieux dédié à l’économie créative**, comment s’est déroulée cette réhabilitation impliquant de multiples acteurs ? Quels sont les grands principes architecturaux qui ont guidé ce projet ? Et quelle est l’histoire derrière ce chantier ?

Cette rencontre retracera la genèse du Bazaar St So : la réhabilitation de cette ancienne gare de marchandise devenue un tiers-lieux dédié à l'économie créative.

