Gap Gap Gap, Hautes-Alpes Rencontre : Laurine Roux et Cécile Brochoire Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Rencontre : Laurine Roux et Cécile Brochoire Gap, 12 octobre 2021, Gap. Rencontre : Laurine Roux et Cécile Brochoire 2021-10-12 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-12 17:00:00 17:00:00 Médiathèque 137 Bd Pompidou

Gap Hautes-Alpes Gap Hautes-Alpes Rencontre avec Laurine Roux et Cécile Brochoire mediatheque@ville-gap.fr +33 4 92 53 26 73 dernière mise à jour : 2021-09-29 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Médiathèque 137 Bd Pompidou Ville Gap lieuville 44.55517#6.07811