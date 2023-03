Rencontre – Lauréline Fontaine pour son livre « La Constitution Maltraitée » Librairie Mosaïque Die Catégories d’Évènement: Die

Rencontre – Lauréline Fontaine pour son livre « La Constitution Maltraitée » Librairie Mosaïque, 25 mars 2023, Die . Rencontre – Lauréline Fontaine pour son livre « La Constitution Maltraitée » 35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque Die Drôme Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel

2023-03-25 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-25

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel

Die

Drôme Professeure de droit public, Laureline Fontaine viendra nous exposer son travail sur le conseil constitutionnel. . +33 4 75 22 01 93 http://www.librairiemosaique.fr/ Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die

