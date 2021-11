Rencontre LASER Paris “HISTOIRES D’ESPECES” Cité internationale des arts, 18 novembre 2021, Paris.

Rencontre LASER Paris “HISTOIRES D’ESPECES”

Cité internationale des arts, le jeudi 18 novembre à 19:00

LASER (Leonardo Art Science Evening Rendez-vous) est un partage d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science dans des rencontres semi-formelles, hors du cadre institutionnel. Sur le modèle du « salon de discussion », artistes, scientifiques et opérateurs culturels présentent leurs recherches et leurs projets dans un format où la discussion et la rencontre entre les intervenants et avec le public sont privilégiées. Les Rencontres LASER Paris sont co-organisées par Leonardo/Olats et la Diagonale Paris-Saclay en collaboration avec la Cité internationale des arts. Les Rencontres LASER Paris ont reçu le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Programme : [http://archive.olats.org/laser/laserFev2021.php](http://archive.olats.org/laser/laserFev2021.php)

Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville – 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T21:30:00