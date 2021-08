La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Rencontre – L’arbre qui sonne Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 24 octobre à 15:30

**Rencontre** ————- L’arbre qui sonne —————– Dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère, venez rencontrer Vincent Thomas, luthier, pour découvrir les coulisses de fabrication d’une guitare, instrument avec lequel le petit Hector commença la musique ! Du bois brut à la réalisation de l’instrument, tout l’envers du décor vous sera révélé !

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère, venez rencontrer le luthier Vincent Thomas pour découvrir son métier. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

2021-10-24T15:30:00 2021-10-24T16:30:00

