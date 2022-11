Rencontre : L’abeille à Noyon, 19 novembre 2022, .

Rencontre : L’abeille à Noyon



2022-11-19 – 2022-11-19

Dans le cadre du label Apicité, la commune vous propose de découvrir les différentes actions engagées en faveur des pollinisateurs et de l’abeille en particulier, mais aussi pour lutter contre le frelon asiatique.

Cette rencontre se déroulera en présence des agents municipaux du service espaces verts, de M. Many, apiculteur, de l’association Le Grand Vignoble et du Lion’s Club.

Tout public.

accueil-media@noyon.fr +33 3 44 93 28 21

