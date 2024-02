Rencontre : l’Abécédaire de l’inconnu, pour penser la différence autrement Le Pari’s des Faubourgs Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

« L’Abécédaire de l’inconnu » est un livre précieux et nécessaire qui nous plonge dans le quotidien parfois périlleux des familles confrontées au handicap. C’est aussi l’aboutissement d’une belle aventure collective, que Le Pari’s des Faubourgs vous invite à célébrer le 17 février 2024.

Ceci est un livre pas comme les autres. Ses deux

autrices, Cécile Huguenin et Françoise Stanajic, y ont

retranscrit le témoignage de neuf

parents d’enfants porteurs de handicap, qui racontent ici pour la première fois leur combat quotidien.

D’« annonce » à « zigzag », cet

abécédaire illustré nous parle de batailles et de peines, mais

aussi et surtout de joies et de victoires. Un livre sensible et émouvant, à mettre entre toutes les mains pour penser la différence autrement !

Pour célébrer la parution de cet ouvrage, aboutissement d’une belle aventure collective portée par le centre social et

culturel Le Pari’s des Faubourgs, rendez-vous samedi 17 février

2024 de 16h à 19h. Au programme : une après-midi d’échange au

cours de laquelle les deux autrices, accompagnées des parents ayant

accepté de partager leur histoire, reviendront sur la genèse de ce livre

avant d’en lire quelques extraits.

Entrée libre (inscription recommandée)

Le Pari’s des Faubourgs 12 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33145233487 accueil@lepfb.net

