Médiathèque – Centre culturel Athanor, le jeudi 30 septembre à 19:00

Venez partager un moment privilégié avec la libraire de la [librairie Lajarrige](https://www.facebook.com/librairielajarrige), elle vous fait découvrir une sélection de romans Coups de cœur de la rentrée littéraire 2021. Pour ados-adultes.

Gratuit, sur réservation

