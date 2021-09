Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique RENCONTRE – LA RENTRÉE LITTÉRAIRE Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

RENCONTRE – LA RENTRÉE LITTÉRAIRE Guérande, 30 septembre 2021, Guérande. RENCONTRE – LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021-09-30 – 2021-09-30 Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

Guérande Loire-Atlantique La librairie Lajarrige vous partage ses coups de cœur de la rentrée littéraire 2021. Sur réservation à la médiathèque. mediatheque@ville-guerande.fr +33 2 40 24 75 91 http://www.mediatheque.ville-guerande.fr/ La librairie Lajarrige vous partage ses coups de cœur de la rentrée littéraire 2021. Sur réservation à la médiathèque. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Ville Guérande lieuville 47.33131#-2.4274