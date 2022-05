Rencontre | La place de la femme dans l’entrepreneuriat sportif La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Rencontre | La place de la femme dans l’entrepreneuriat sportif La Condition Publique – Roubaix, 17 juin 2022, Roubaix. Rencontre | La place de la femme dans l’entrepreneuriat sportif

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 17 juin à 20:00

**Rencontre sportive** Souvent désignée comme une pratique sportive exclusivement masculine, le parkour est pratiqué par les traceuses et traceurs qui sillonnent les villes et le paysage urbain en se réappropriant le mobilier urbain. Parkour59 et Raphaël Kamani invitent traceuses et cheffes d’entreprises à partager leurs expériences lors d’une soirée conviviale. Dans le cadre des rencontres Women in Motion et du festival URBX La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:00:00 2022-06-17T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Rencontre | La place de la femme dans l’entrepreneuriat sportif La Condition Publique – Roubaix 2022-06-17 was last modified: by Rencontre | La place de la femme dans l’entrepreneuriat sportif La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 17 juin 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord