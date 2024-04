RENCONTRE La nouvelle géopolitique du sport Amiens, jeudi 11 avril 2024.

par Lukas Aubin Directeur de recherche à l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques), en charge du Programme Sport et géopolitique.

Le sport c’est la guerre, les fusils en moins écrivait Georges Orwell. Depuis l’Antiquité aux JO de Paris 2024, en passant par la guerre froide, le sport est le reflet de l’histoire des civilisations. Mieux, il en est partie prenante. Puissance douce, diplomatie sportive, édification de la nation, construction et diffusion du roman national, instrument de coercition ou de désinformation, ses atouts sont pluriels. À l’heure des réseaux sociaux, de la globalisation, et de l’ultra-médiatisation des compétitions sportives, les enjeux géopolitiques qui entourent le sport n’ont jamais été aussi nombreux.

Conférence suivie d'un échange et d'une séance de dédicace.

Début : 2024-04-11 14:00:00

fin : 2024-04-11

50 Rue de la République

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

