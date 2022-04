RENCONTRE – LA LYRE BITERROISE: 155 ANS DE MUSIQUE Béziers, 7 mai 2022, Béziers.

RENCONTRE – LA LYRE BITERROISE: 155 ANS DE MUSIQUE Béziers

2022-05-07 – 2022-05-07

Béziers Hérault Béziers

Reflet de l’évolution et de l’essor de la musique d’harmonie en France, la formation mixte et intergénérationnelle, rassemble des musiciens de divers horizons. Tel un condensé de la société, la Lyre reste fidèle à sa mission de point d’accès populaire et qualitatif à la culture musicale depuis sa création. Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur 155 ans d’existence dans la cité de Riquet.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ados/adultes.

mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/

Béziers

