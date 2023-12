[rencontre] La France qui a faim La Maison des métallos Paris, 16 janvier 2024, Paris.

Le mardi 16 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

tout public

durée 1h30

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans condition)

réservation conseillée

avec Bénédicte Bonzi et Guillaume Le Blanc

Alors

que plus de 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque

année en France, 8 millions de français doivent recourir à des

dispositifs d’aide alimentaire. Pour comprendre l’absurdité de ce

paradoxe et la faillite de notre agriculture productiviste, nous

recevons l’anthropologue Bénédicte Bonzi qui a mené une longue étude aux Restos du cœur.

Sur le terrain, elle mesure la souffrance de bénévoles qui constatent

que leur action, loin d’aider à sortir de la pauvreté, consiste surtout à

maintenir une paix sociale en évitant des vols et des émeutes de la

faim. Et si, dans une société démocratique, l’urgence consistait moins à

donner de la nourriture que des droits pleins et entiers ? Le regard du philosophe Guillaume Le Blanc nous permettra de questionner la violence qui s’exerce contre les plus pauvres. Comment penser la vulnérabilité au cœur de la cité ?

une rencontre programmée par Olivier Martinaud et modérée par Rémi-Kenzo Pagès

Bénédicte Bonzi, La France qui a faim, Le Seuil (2023)

Bénédicte Bonzi, Le blé dans la tourmente, Panthéon Sorbonne (2016)

Guillaume Le Blanc, La Solidarité des éprouvés, Payot-rivages (2022)

Guillaume Le Blanc, Que faire de notre vulnérabilité ?, Bayard (2011)

