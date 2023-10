Rencontre « La flamme du souvenir. 100 ans » Arc de triomphe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre « La flamme du souvenir. 100 ans » Arc de triomphe Paris, 9 novembre 2023, Paris. Le jeudi 09 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 11€ tarif unique Nous vous invitons à la seconde Rencontre Patrimoniale de l’Arc de triomphe, table ronde consacrée à un symbole devenu national et qui célèbre cette année son centenaire. PRÉSENTATION Le 11 novembre 1923, une flamme éternelle est allumée pour la première fois sur la tombe du Soldat inconnu par le ministre de la Guerre André Maginot. La Flamme de la nation fait depuis l’objet d’un ravivage quotidien à 18h30 au cours d’une cérémonie immuable réalisée par le Comité de le Flamme. Cette conférence organisée dans les coulisses du monument sera l’occasion de célébrer le centenaire de la Flamme, et de revenir sur son histoire et ses symboles. LES INTERVENANTS Jean-Yves Le Naour — Historien spécialiste de la Première Guerre mondiale Docteur en histoire, scénariste de bandes dessinées et de films documentaires pour la télévision, Jean-Yves Le Naour est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Le soldat inconnu. La guerre, la mort, la mémoire » » (Gallimard, 2008). Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/la-flamme-du-souvenir.-100-ans service.educatifarc@monuments-nationaux.fr • https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2319983989180400023

© Reproduction Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux « Gloire à notre France éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle » Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Arc de triomphe Adresse Place Charles de Gaulle - Etoile Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Arc de triomphe Paris latitude longitude 48.8738420462882,2.29665821006509

Arc de triomphe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/