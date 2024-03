Rencontre La Faim Est Proche Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie, samedi 13 avril 2024.

Venez nous rencontrer pour découvrir et échanger à propose de documents conservés dans les fonds de la Bibliothèque Patrimoniale et lors des rencontres avec les auteurs.

Rencontre avec Melancholia, jeune actrice locale. La Faim Est Proche est une parenthèse gourmande. C’est le monde fictif où Hannah-Belle, la jeune cuisinière du Manoir du bois doré, confectionne de saison en saison et avec passion de savoureux petits plats pour le jeune couple qu’elle sert.

Ce projet, initialement photographique, a été exposé de nombreuses fois au cours des dernières années.

A travers 45 recettes, 62 photographies et un récit poétique, le livre en est une suite logique.

Ici, le lecteur est invité à cuisiner, à s’attabler et à s’évader dans cet univers gourmand, ancien et en clair-obscur où il fait bon vivre toute l’année. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine villa.bedat@hautbearn.fr

L’événement Rencontre La Faim Est Proche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn