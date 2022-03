Rencontre : La diaspora juive portugaise (XVe-XXIe siècle) Bibliothèque Marguerite Audoux, 19 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

A l’occasion de la saison culturelle France-Portugal, le fonds Thématique “Histoire du Judaïsme” de la bibliothèque Marguerite Audoux accueille Anna Lima et Livia Parnes

Traqués par l’Inquisition dès 1536, les « nouveaux chrétiens » partent pour pratiquer plus ou moins librement le judaïsme. Du XVIe au XVIIIe siècle, ils participent aux profonds bouleversements socioéconomiques, religieux et intellectuels qui feront entrer l’Occident dans la modernité. Leurs réseaux familiaux, commerciaux et financiers se déploient à l’échelle planétaire.

La diaspora judéoportugaise se compose de convertis devenus sincèrement chrétiens, de juifs, de marranes ou cryptojuifs. La complexité religieuse de ses membres et la précarité de leurs conditions de vie expliquent chez certains des aspirations messianiques ou chez d’autres l’émergence d’un esprit critique et d’un désir de tolérance et de liberté de conscience.

Malgré sa grande dispersion géographique et religieuse, cette diaspora a su conserver une certaine cohésion qui se manifeste à travers la langue, la littérature, la liturgie, l’architecture, les patronymes ou encore l’art funéraire. Bien que composite, elle partage une communauté de destin et fera naître une forme inédite d’appartenance collective, désignée par le terme A Nação (La Nation).

Après des études à l’École des hautes études en sciences sociales et un doctorat sur les présences juives dans le Portugal contemporain (1820-1938), Livia Parnes a été chargée de projets culturels pour divers organismes (Mémoire de l’avenir, Dreyfus Society for Human Rights). Elle est responsable des activités culturelles au Mémorial de la Shoah de Paris. En parallèle, elle a traduit des poèmes de Léa Goldberg (Monsieur Rêve et Cie, Chandeigne 2006), a écrit l’introduction et a préparé l’édition critique de La découverte des Marranes de Samuel Schwartz (Chandeigne 2015).

Anne Lima est éditrice. Née à Lisbonne, après des études d’histoire et de gestion elle retrouve Michel Chandeigne à Paris avec qui elle crée en 1992 les éditions Chandeigne, qu’elle dirige depuis lors. Elle a été en charge de 2008 à 2018 avec trois autres éditrices de l’association Les Éditeurs associés. Elle est à l’initiative de la reprise de la librairie José Corti par les Éditeurs Associés.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3 : Arts et Métiers (Paris) (289m) 75 : Square du Temple (Paris) (93m)



Contact : 0144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

Conférence;Histoire

Date complète :

2022-05-19T19:00:00+01:00_2022-05-19T20:30:00+01:00

ed. Chandeigne