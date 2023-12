[rencontre] La culture, un lien vital : hip-hop et cosmopolitisme · Pacôme Thiellement et Anne Nguyen La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant tout public durée 1h30 tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions) la rencontre sera interprétée en langue des signes française (LSF) À l’image de la culture hip-hop qui a fédéré des gangs rivaux et prôné la paix, des ghettos américains aux quartiers des mégalopoles du monde entier, quel rôle la culture a-t-elle à jouer dans le lien social ? Anne

Nguyen et Pacôme Thiellement, exégète et auteur éclectique, explorent

les tensions entre multiculturalisme et cosmopolitisme. Comment les

cultures populaires tissent-elles des liens entre les individus et

générations, et comment leurs rapports à l’institution et à

l’infrastructure façonnent-elles leur évolution ? Une conversation

Nguyen et Pacôme Thiellement, exégète et auteur éclectique, explorent

les tensions entre multiculturalisme et cosmopolitisme. Comment les

cultures populaires tissent-elles des liens entre les individus et

générations, et comment leurs rapports à l'institution et à

l'infrastructure façonnent-elles leur évolution ? Une conversation

animée par Julien Thèves. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

