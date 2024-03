Rencontre : la CRESS inspire – L’Habitat des jeunes Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq, jeudi 4 avril 2024.

Rencontre : la CRESS inspire – L’Habitat des jeunes La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) organise une rencontre sur l’Habitat des jeunes jeudi 4 avril 2024 de 15h45 à 18h30 à l’Hôtel de ville. Sur inscription. Jeudi 4 avril, 15h45 Hôtel de ville Sur inscription

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts de France (CRESS) organise une rencontre sur l’Habitat des jeunes jeudi 4 avril 2024 de 15h45 à 18h30 à l’Hôtel de ville de Villeneuve d’Ascq (salle des mariages). Sur inscription.

L’ambition de la Métropole Européenne Lilloise en matière de logement s’exprime dans son nouveau Programme Local de l’Habitat adopté en juin 2023. Celui-ci définit ses orientations stratégiques, ses objectifs et actions à mettre en œuvre d’ici 2029.

Cette rencontre permettra de cerner les aspects de ce programme métropolitain dédié à l’habitat des jeunes, d’illustrer des exemples concrets de l’ESS quant à l’accès au logement par les jeunes dans leur diversité, d’aborder les freins et les leviers de l’ESS pour développer cette offre de services sur le territoire de la MEL où de nombreux jeunes cherchent un logement abordable et décent.

Inscription en ligne

https://bit.ly/CressInspireMEL

Programme

15h45 – Accueil

16h – Mot d’accueil de la ville de Villeneuve d’Ascq & échanges autour de l’ESS et les dispositifs de la MEL relatifs à l’habitat des jeunes

16h40 – Un exemple inspirant à Villeneuve d’Ascq avec l’association « les compagnons du devoir et du tour de France »

17h10 – Premiers échanges entre intervenants et participants

17h30 – Des projets de l’Economie Sociale et Solidaire en gestation ou en cours – avec le Groupement des Associations Lilloises Étudiantes (GALILLÉ) et Campus Vert

17h50 – Seconds échanges

18h15 – Informations et conclusion

18h30 – Pot de l’amitié

Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d'Ascq