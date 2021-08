Chamonix-Mont-Blanc Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Rencontre : la Compagnie des guides et l’alpinisme Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Rencontre : la Compagnie des guides et l’alpinisme Maison de la Mémoire et du Patrimoine, 18 septembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Rencontre : la Compagnie des guides et l’alpinisme

Maison de la Mémoire et du Patrimoine, le samedi 18 septembre à 18:00 Venez rencontrer des guides de la Compagnie des Guides et discuter avec eux pour découvrir autrement l’exposition qui leur est consacrée. Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90, rue des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Maison de la Mémoire et du Patrimoine Adresse 90, rue des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc