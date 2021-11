Rencontre – Journée des Rêveurs Acteurs Chez Charlotte B, 7 janvier 2022, Druyes-les-Belles-Fontaines.

Rencontre – Journée des Rêveurs Acteurs

Chez Charlotte B, le vendredi 7 janvier 2022 à 09:30

Nous sommes heureux d’organiser la prochaine rencontre des Rêveurs Acteurs, sur le thème « S’organiser ? » Intention : créer un espace et un temps qui permettent aux porteurs.euses de projets et créateurs.trices d’entreprise (d’associations, etc.) de se rencontrer et d’échanger localement, en Puisaye-Forterre. On prend le temps d’explorer ce qu’on vit comme porteur de projet : inquiétudes, questionnements, joies, tiraillements, enthousiasmes… Et de permettre à l’intelligence collective de se développer : chacun a expérimenté des solutions, des outils… Ensemble, nous sommes riches des expériences et savoirs des uns et des autres ! Plus d’infos et inscriptions : [charlieoplumes@gmail.com](mailto:charlieoplumes@gmail.com)

Libre

Organisé par ExEcCo

Chez Charlotte B Druyes les Belles Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T09:30:00 2022-01-07T18:00:00