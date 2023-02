Rencontre Joan Koenig : tous les enfants naissent musiciens Salies-de-Béarn, 24 février 2023, Salies-de-Béarn .

Rencontre Joan Koenig : tous les enfants naissent musiciens

2023-02-24 – 2023-02-24

Joan Koenig, musicienne formée à la Juilliard School (New York), est la fondatrice d’une école maternelle bilingue et école de musique, la Koenig School à Paris.

Salisienne d’adoption, elle présentera son dernier ouvrage, « Tous les enfants naissent musiciens » (ed. Acte Sud), dans lequel elle partage son expérience à travers le récit d’histoires tirées de ses salles de classe mais également des conseils et exercices à reproduire chez soi. Une formidable illustration de l’apport de la musique dans le développement de l’enfant.

Un enfant apprend à parler avant d’apprendre à lire et à écrire, ne devrait-il pas apprendre à faire de la musique, à « musiquer », avant d’apprendre à la lire et à l’écrire ?

