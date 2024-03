Rencontre jeunesse avec Marie-Lenne Fouquet Librairie Montaigne Bergerac, mercredi 6 mars 2024.

Rencontre jeunesse avec Marie-Lenne Fouquet Librairie Montaigne Bergerac Dordogne

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 6 mars dès 16h à la librairie Montaigne pour une rencontre avec Marie Lenne-Fouquet!

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 6 mars dès 16h à la librairie Montaigne pour une rencontre avec Marie Lenne-Fouquet!

L’occasion pour elle de nous présenter son dernier roman Asha et Hazel où dans un univers fantastique ses deux héros sont investis d’une palpitante mission de protection de la nature (pour les 9-12 ans).

Elle a aussi écrit pour les plus jeunes (dès le CP notamment avec la collection Les Incollables) de joyeuses histoires aidant à prendre la vie du bon côté (à l’exemple du petit roman Le grand bain publié chez l’éditeur Talents Hauts qui s’emploie à tordre intelligemment le cou aux clichés)..

Pour les plus grands, elle donne voix à des héroïnes sensibles et persévérantes.

De beaux échanges en perspective avec goûter et lectures pour ceux et celles qui le souhaiteront.

Nous vous invitons donc à venir et partager autour de cet événement .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 16:00:00

fin : 2024-03-06

Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine librairie.montaigne@orange.fr

L’événement Rencontre jeunesse avec Marie-Lenne Fouquet Bergerac a été mis à jour le 2024-02-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides