Rencontre avec Jean-Luc Hiettre et Serge Aillery, les auteurs de la série historique sur la Loire, « Le Grand Fleuve ». Vendredi 1er avril à la Médiathèque Jean Jaurès, de 14h à 16h, en partenariat avec la librairie Le Cyprès-Gens de la lune Entrée libre Renseignements au 03 86 68 48 50 A partir de 1990, la série historique sur la Loire, » Le grand fleuve » paraît aux éditions Dupuis dans la collection Repérages. Les Editions Paquet reprennent la série en 2015 et prévoient la sortie du cinquième album inédit pour septembre 2016. « Jean Tambour », Tome 1. Nous sommes au début du XIXe siècle, au lendemain de la défaite napoléonienne. Pour se chauffer, les Parisiens consomment une quantité phénoménale de bois livré par voie fluviale depuis le Morvan. Après son évasion des pontons anglais, Jean Tambour, de retour dans sa communauté natale des flotteurs de Clamecy, découvre un trafic de bois flotté qui s’exerce aux dépens de ses compagnons. Avec l’aide de son ami d’enfance, Gustave, il prend les commandes d’un des gigantesques trains de bois flottant vers Paris et mène l’enquête pour déjouer les malversations des bandits. Dessinateur, auteur , illustrateur, Jean-Luc Hiettre est né à Rennes en 1955. Premières publication BD en 1975 dans la revue Spirou. Il dessine dans plusieurs styles : réalistes et humoristiques, avec, souvent, des thèmes empruntés aux cultures traditionnelles. « Hoël et Urfol » : Série médiévale féerique, semi-réaliste, pour enfants dans Spirou. « Quentin Foloiseau » : Série semi-fantastique dans Spirou, scénario et dessin, puis scénario de Jean-Yves Brouard pour les deux derniers épisodes (2 albums aux éditions JYB aventures). « Mark Jones » : Série policière humoristique (co-scénariste, Michel Plessix) pour la revue Frilouz . « Pôle-Emile le petit eskimo » : Série de gags pour Le Journal de Mickey, avec Gégé et Belom aux scénarii sous le pseudonyme global de Letrio. « Le Grand Fleuve » : Série réaliste à thème historique et ethnographique, (scénario de Serge Aillery) sur les aventures d’un batelier sur la Loire au XIX ème siècle. Serge Aillery est scénariste de BD et réalisateur pour la télé. Il se présente comme «un pur produit de l’audiovisuel public». Il fut, en effet, pendant l’essentiel de sa vie professionnelle, réalisateur pour FR3 Bretagne.

